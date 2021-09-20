مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة تدريبية لمكافحة مرض الملاريا لفني المختبرات بعدن

الخليج – واس : نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم فعاليات دورة التشخيص المجهري لمرض الملاريا لفنيي المختبرات بمحافظة عدن، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتستهدف الدورة 21 متدربا “فني مختبر” من المحافظات اليمنية يتم خلالها إعطاء المعلومات النظرية والعملية في جودة تشخيص الملاريا بالإضافة إلى الفحص السريع وتأهيل المستفيدين من الدورة كمدربين لفنيي المختبرات في محافظاتهم ونقطة تواصل مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله ” إن هذه الدورة تأتي في إطار الدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن خاصة مع الانتشار الواسع للمرض في خضم التغيرات المُناخية وتضرر النازحين من أمراض الحميات بدرجة رئيسة، مشيرا إلى أن الدورة ستساعد فنيي المختبرات في تحديث معلوماتهم التشخيصية في مكافحة الملاريا” .

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد وزع خلال الفترة الماضية 21 جهازا طبيا تشخيصيا على المراكز الصحية في عدد من المحافظات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في مختلف المجالات.

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