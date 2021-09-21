شؤون الحرمين تبدأ في وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل...

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، وبالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود، المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي، أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.
من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على خدمة هذه الفئة الغالية وتقديم جميع الخدمات لهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي وفق خطة الرئاسة (2024) لمواكب عجلة التطور التي تشهدها المملكة، وفق رؤية المملكة (2030).
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