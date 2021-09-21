الكويت.. تعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لديوان ولي العهد

أفادت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الكويتي وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، على مشروع مرسوم تعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً لديوان ولي العهد، بدرجة وزير لمدة 4 سنوات.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد الإثنين، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، صباح الثلاثاء 26 أكتوبر المقبل، وقرر رفعه لأمير البلاد.

وناقش المجلس تطورات الوضع الصحي، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع في استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيقها على الحاضرين للانتخابات، واجتماعات الجمعيات العمومية بكل أنواعها في القطاعين العام والخاص.

وقرر تكليف وزارة المواصلات بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من قطاع الاتصالات، وذلك بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وكلف المجلس الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بعد نقل اختصاص الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة، والعمالة اللازمة، بما يضمن تشغيل وإدارة المختبرات التابعة للهيئة وفق أعلى المعايير.