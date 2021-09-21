تجمع المهنيين السودانيين: محاولة الانقلاب تفضح فلول النظام البائد

ندد تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، بمحاولة انقلابية فاشلة، تفضح وبوضوح المخطط الذي كانت تدور حلقاته في الأيام الماضية، من قبل فلول النظام البائد،ضد ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال التجمع، في بيان، إن جماهير الشعب السوداني تابعت خلال الأيام الماضية، الترتيب المحكم لصناعة الفوضى من الجهات التي تتربص بثورة ديسمبر المجيدة، ومحاولة الانقضاض عليها، بعد أن فشلت في تسويق فشل الفترة الانتقالية وخنقها اقتصادياً بالدخول للسوق والعمل في المضاربات وزيادة معدلات للتهريب للسلع الاستراتيجية والضرورية”.

وأضاف التجمع، “حلقات المؤامرة التي تدور الآن في شرق البلاد بقيادة فلول النظام المباد، وإغلاق الطرق الرئيسية، وخلق شلل تام، وعزل الشرق، وإغلاق الموانئ، بهدف تجويع الناس وتركيع الثوار وفتح الباب أمام فلول النظام المباد والطامعيين من الذين ليس لهم كسب في الثورة، وما حدث صباح اليوم من محاولة انقلابية فاشلة يفضح وبوضوح المخطط الذي كانت تدور حلقاته في الأيام الماضية، ولعل ما حدث اليوم لم ولن يكن نهاية فصول المؤامرة التي تحاك ضد ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأكد التجمع، أن محاولة تقويض الانتقال التي حدثت اليوم أوضحت بما لا لبس فيه ضرورة استعجال هيكلة وتنظيف القوات المسلحة من الفلول والانقلابيين، وضرورة حسم المتواطئين مع النظام البائد.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني كافه في الأقاليم والمدن المختلفة إلى حماية الانتقال الديمقراطي، والتصدي لمحاولات الانقلاب على الثورة، وضرورة وحدة الصف الثوري لمواجهة المؤامرة وقطع الطريق أمام العسكر وفلول النظام البائد.