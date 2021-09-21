تطبق إدارة المختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يومياً الإجراءات الوقائية لحافظات المياه الموزعة في أرجاء المسجد النبوي، وذلك بأخذ 60 عينة يومياً بمعدّل 1800 عينة شهرياً من جميع مصادر مياه زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوّها من الميكروبات والجراثيم التي قد تؤثر على الصحة العامة، ابتداءً من الخزانات الأرضية، مروراً بالناقلات ونقاط التعبئة ثم الحافظات والمشربيات.
وتشمل الفحوصات المخبرية سبيل زمزم في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي على مدار 24 ساعة، حيث يتم تحليل المياه كيميائياً وميكروبيولوجياً باستخدام أعلى التقنيات الحديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحب 1800 عينة شهرياً من مصادر مياه الشرب بالمسجد النبوي للتأكد من... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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