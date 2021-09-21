القضاء اللبناني يحدد موعدا لاستجواب 3 نواب في قضية انفجار مرفأ بيروت 

حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار جلسات استجواب لنواب ووزراء لبنانيين سابقين، وأحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة.

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وقد حدد القاضي بيطار يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر لاستجواب النواب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، كما أحال الى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها موعدا لإستجواب النواب كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ.

يذكر أن الادعاءات على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الثلاثة كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.