الاعتزاز بالهوية

كل مواطن يعتز بهويته وانتمائه لبلده، وكلما رأى التلاحم بين أفراد مجتمعه استبشر خيراً بهذه الُلحمة.

كانت الجزيرة العربية في السابق لاتكِن عنها الحروب ولا تهدأ بين القبائل المتجاورة لأتفه الأسباب، وكان قُطَّاع الطرق في كل شِعب ووادٍ، وفي كل طريق ونادٍ، يُقتل الرجل والحاج، لأجل دراهم معدودة، أو من أجل الحصول على طعام قليل يسد به جوعه الذي أوصله إلى الهلاك!

كان الأمن في الجزيرة العربية معدماً، والأرزاق مضمحلة، والأمراض منتشرة، والجهل والخرافة والسحر والشعوذة تمارس باسم الدين !

لم يسبق للجزيرة العربية على مدى التاريخ، بأن تدفقت عليها النعم كهذا العصر، مقارنة بالأزمنة القاسية التي عاشها الآباء والأجداد من قبل!

بعدما أكرم الله الملك عبدالعزيز بتوحيد البلاد تحت راية واحدة، واستقرّ الدخل والموارد انتقلت المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة تقنياً وثقافياً وفكرياً، سابقة لدول كانت تسبقها بمئات السنين !

بالأمس كنا نُلمز برعاة الإبل والغنم (وهو شرف لنا)، فاليوم خرج منّا أساتذة الجامعات والأطباء والمفكرين والأدباء والساسة والمهندسين والطيارين، وكافة الكوادر في جميع القطاعات، مزاحمين الأمم في ميادين التقدم والحضارة، فهذه النعم تستوجب منا الشكر لا البطر، والحفاظ عليها لا التفريط بها.

فحُب الوطن قد يكون في سؤال!

ماذا قدمنا لهذا للوطن؟!

فجواب هذا السؤال عند كل عاقل محباً لوطنه، بأنّ حُب الوطن يكمن في احترام نظامه وقوانينه، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، والسمع والطاعة لولاته والنصح لهم، والاصطفاف خلفهم، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد.

اللهم أدم علينا نعمك وأحفظها من الزوال، وأعنا على شكرها قولاً وعملاً، وأحفظ المملكة العربية السعودية قادةً وشعباً.

كتبه

أيمن الحربي