بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. منظمة الصحة العالمية تعقد دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مركزي عزل بعدن

الخليج – واس : عقدت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، دورة تدريبية للعاملين الصحيين في مركزي العزل بمستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة بمحافظة عدن.

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 4 أيام، إلى تزويد 40 طبيبًا بالمهارات المعرفية حول الإجراءات العلاجية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحالات المتوسطة والوخيمة، واستخدامات التنفس الاصطناعي للحالات المنومة في مراكز العزل ومكافحة العدوى، والفحوصات المخبرية المستخدمة في تشخيص الحالات المصابة، وكيفية تشخيص حالات سوء التغذية وعلاقتها بالمرض.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي في اليمن.

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