الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولارارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ وفر تراجع الدولار دعماً للمعدن، غير أن الحذر مع ترقب المتعاملين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قد يوضح فيه خططه لتقليص التحفيز أبقى التعاملات في نطاق محدود.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1766.04 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1767.20 دولاراً.

ومما أعطى الذهب دفعة، تراجع الدولار 0.2 % بعد أن وصل إلى قرب ذروة شهر في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 1.3 % إلى 22.53 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 1.1 % إلى 920.67 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 2.7 % إلى 1936.71 دولاراً.