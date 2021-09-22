رفع شيخ قبيلة آل صلب محمد بن علي العرافي باسمه ونيابة عن عموم نواب وأفراد قبيلة آل صلب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير – يحفظهم الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وقال “ العرافي ” : نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، وبلادنا تشهد نقلة تنموية وحضارية غير مسبوقة، ومشروعات عملاقة سيقف أمامها التاريخ طويلاً، تُمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول، داعيا الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ قبيلة آل صلب يهنّئ القيادة باليوم الوطني ٩١ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.