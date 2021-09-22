وفاة الرئيس الجزائري السابق ورئيس مجلس الأمة السابق عبدالقادر بن صالح

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم، وفاة رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 79 سنة.

وأفادت الرئاسة، في بيان لها، بأن جنازة الفقيد ستشيع غدا الخميس بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

في السياق ذاته، نعى مجلس الأمة الجزائري الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

كان الراحل قد تولى عدة مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبعدها رئاسة الدولة بتاريخ 9 أبريل 2019 ، والتي دامت لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.