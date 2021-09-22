خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهان من قيادة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الخليج – واس : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية تهنئة، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأكد سموه رسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مشيداً بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات.

وسأل سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، وداعين الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي

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