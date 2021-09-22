رياضة ذوي الإعاقة في المملكة .. تاريخ مميز وإنجازات أولمبية وعالمية غير...

حققت رياضة ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات إقليمياً وقارياً ودولياً منذ تأسيس المظلة الرسمية لنشاطاتهم قبل 3 عقود وتحديداً عام 1412هـ/1991م, عندما تأسس الاتحاد السعودي لرياضة ذوي الإعاقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ.

ومنذ ذلك التاريخ شهدت رياضة ذوي الإعاقة في المملكة العديد من المتغيرات والتطورات بدأت بافتتاح 12 مركزاً تدريبياً لذوي الإعاقة تحت إشراف الاتحاد لرياضة ذوي الإعاقة الذي مر بدوره وبشكل خاص منذ تأسيسه بمتغيرات في الهيكلة والمسميات, حيث تم تعديل المسمى في عام 1423هـ ليصبح الاتحاد السعودي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة , ثم تغير إلى الاتحاد السعودي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة شبه الأولمبية السعودية عام 1428هـ, وفي تاريخ 10 / 6 / 1435هـ تغير المسمى وتم إشهار اللجنة البارالمبية العربية السعودية.

كما شملت المراحل التطويرية لرياضة ذوي الإعاقة بالمملكة افتتاح 3 مراكز تدريبية جديدة ليرتفع عددها إلى 15 مركزاً وفي تاريخ 3 / 4 / 1433هـ صدر قرار بالترخيص لخمسة أندية لذوي الإعاقة وهي (المدينة المنورة, حائل, الأحساء, الطائف, أبها), وفي تاريخ 20 / 6 / 1434هـ تم تحويل مراكز ذوي الإعاقة إلى أندية رياضية لذوي الإعاقة وهي (القصيم, مكة المكرمة, تبوك, جازان, الشرقية, نجران, الباحة, الرياض, جدة, الجوف).

ولعل آخر أوجه الاهتمام بهذه الفئة هو إطلاق وزارة الرياضة يوم الأحد 4 يوليو 2021م، مبادرة "برنامج فخر"، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية السعودية ويندرج تحت برنامج جودة الحياة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030, إذ ترتكز فكرته على تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

ويركّز "برنامج فخر" على تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع الرياضي المحلي والدولي، تحقيقًا لمبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, ويهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر اكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة، وصناعة أبطال رياضيين يمثلون الوطن في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق إنجازات عالمية, من خلال توفير البيئة الرياضية المناسبة، بتنفيذ عدد من برامج التأهيل والتدريب الرياضي لهم على أعلى المستويات، وإقامة المعسكرات الداخلية والخارجية، لمنحهم فرص المنافسة وتمثيل الوطن في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية".

وتقام فعاليات البرنامج على مدى عام كامل، وتشمل تقديم خدمات التأهيل الصحي والبدني للمشتركين السعوديين من الجنسين، مع تدريب كل مشارك على أحد المجالات الرياضية الأربعة التي تناسب إمكانياته، وهي الرماية ورفع الأثقال وكرة السلة وألعاب القوى، إضافة إلى توفير أطراف صناعية وكراسي رياضية للمشاركين حسب الحاجة، من خلال شركات معتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية، كما يتضمن البرنامج تنظيم 3 معسكرات محلية ودولية لنحو 350 سعودياً، من أجل التدريب الاحترافي في كل لعبة.

وعلى مدى تاريخها الطويل تحققت لرياضة ذوي الإعاقة في المملكة العديد من الإنجازات الرياضية سواء على المستوى الخليجي أو الإقليمي أو القاري والدولي, ومن أبرزها حصول منتخب كرة القدم للإعاقة الذهنية على بطولة كأس العالم لكرة القدم في 4 نسخ متتالية

وتواصلت الإنجازات للاعبي منتخب القوى بالبارالمبية بتحقيق 8 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر 2018 كما حقق أبطال البارالمبية السعودية في دورة غرب آسيا التي أقيمت في خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير عام 2017 المركز الثالث من بين 12 دولة مشاركة بـ27 ميدالية، ولم تقف الإنجازات عند حدود القارة الآسيوية بل تعدى ذلك للعالمية من خلال تحقيق 4 ميداليات فضية في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في مدينة نتويل السويسرية في شهر أغسطس 2019 م.

واستمرت الإنجازات بعد ذلك من خلال المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية خلال شهر نوفمبر 2019 وتمكن من خلالها أبطال الأخضر من تحقيق ميداليتين "ذهبية وفضية "وخطف 4 بطاقات مؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية العالمية "طوكيو 2020"

وتواصلت الإنجازات من خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والتي حقق من خلالها عبدالرحمن القرشي وفي أول مشاركة له الميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة بزمن ( 14:76 ) ثانية، ويتم تكريمه بمبلغ مليون ريال من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

كما سجل اتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة نفسه في سجل الإنجازات بتحقيقه بطولة الخليج لكرة السلة التي أقيمت في الكويت خلال شهر ديسمبر 2018, وكذلك حقق منتخب رفع الأثقال إنجازات عالمية بحصول الرباع عبادة هوساوي على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال التي أقيمت بالمجر عام 2019 التي حقق من خلالها الأخضر كذلك ميداليتين "فضية " عن طريق الرباع عبدالله الناجم و "برونزية" عن طريق الرباع ميسر العليمي.

وحقق منتحب كرة الهدف العديد من الإنجازات أبرزها السيطرة على بطولات الخليج بتحقيق ألقاب بطولات أعوام 2002 "مسقط " , 2006 "المنامة" , 2010 "الدوحة" , 2012 "الرياض" , 2014 " مسقط ", وتحقيق المركز الأول في دورة الألعاب الخليجية الأولى التي أقيمت بالعاصمة البحرينية المناممة عام 2011 , وكذلك المركز الأول في دورة الألعاب الخليجية الثانية بالدمام 2015 م , والمركز الثالث في الملتقى الدولي لرياضات ذوي الإعاقة الذي أقيم بمحافظة بجدة عام 2019م.