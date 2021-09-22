سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

ودعا ولي عهد الكويت المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

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