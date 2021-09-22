مدير تعليم عسير يستهل حملة “فداك دمي” للتبرع بالدم

الخليج – ابها
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية أمس حملة للتبرع بالدم تزامنا مع اليوم الوطني الـ91 بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر ، والشؤون الصحية بالمنطقة تحت شعار”فداك دمي ” وذلك في مبنى الإدارة.
واستهل الحملة مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري والقيادات بالتبرع وأكد أن المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات السابقة التي تنظمها الإدارة للمجتمع، إذ تعد واجبًا إنسانيًّا ووطنيا في الوقت ذاته ، مشيرا إلى أنها تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع التعليمي وتمكين الراغبين من التبرع للوصول إلى 91 متبرعا على أقل تقدير ، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.
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