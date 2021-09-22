ارتفاع أسعار النفط عالميا
صعدت أسعار النفط عالميا مع افتتاح السوق الأميركية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي.
وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي، انخفاضا جديدا تجاوز التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون في وقت لاحق، اليوم، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3ر1 بالمئة إلى مستوى 78ر71 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 83ر70 دولار، فيما سجل أدنى مستوى عند 67ر70 دولار للبرميل.
وصعد خام برنت بنسبة 4ر1 بالمئة إلى مستوى 56ر75 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 54ر74 دولار، بينما سجل أدنى مستوى عند 51ر74 دولار للبرميل.
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