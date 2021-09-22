الذهب يستقر مع ترقب قرار مجلس الاتحادي

الذهب يستقر مع ترقب قرار مجلس الاتحادياستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وتصريحات لرئيسه جيروم باول بشأن تقليص دعمه الهائل للاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كورونا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية الذي سجل 1773.81 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 %، إلى 1774.90 دولار.

ومن المقرر صدور بيان سياسة البنك المركزي الأمريكي بعد اجتماع لمدة يومين الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، والذي سيقدم أيضا توقعات الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في 2024 لأول مرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 %، إلى 22.72 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 3.7 %، إلى 1977.20 دولار، وفقاً لرويترز.

وزاد البلاتين 1.7 %، إلى 969.50 دولار.