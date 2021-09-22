طائرات عراقية حربية تستهدف مواقع تابعة لـ”داعش” في وادي الشاي 

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بـ"تدمير 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين و5 اسطوانات غاز وعبوتين في وادي الشاي بمحافظة كركوك العراقية". طائرات عراقية حربية تستهدف مواقع تابعة لـالعراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد

وقالت الخلية في بيان إنه "بناء على المعلومات الاستخبارية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم قصف أهداف تابعة لتنظيم داعش في وادي الشاي بالقرب من مقبره تل حمه التابعة لقضاء داقوق، بعدها باشرت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع القوة الماسكة للأرض المتمثلة باللواء 45 بالجيش العراقي إلى مكان القصف الجوي وأثناء التفتيش، عثرت على 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين و5 اسطوانات غاز وعبوتين قمعيتين ومواد غذائية وأغطية وتجهيزات عسكرية ومدنية. وكتب دينية وسجلات وجهازي موبايل".

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