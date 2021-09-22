الملك سلمان: المملكة تؤيد حلا سلميا لأزمة سد النهضة بما يضمن حقوق...

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة العربية السعودية تؤيد حلا سلميا لأزمة سد النهضة بما يضمن حقوق مصر والسودان.

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التعافي من كورونا يعتمد على تعاون الجميع، مؤكدا أن المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وشدد الملك سلمان على أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، وأنها قدمت 500 مليون دولار لمواجهة كورونا، مؤكدا أهمية تظافر الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي، خاصة وأن المملكة قدمت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وذكر الملك سلمان، أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام، موضحا أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، وأن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها المملكة كفيلة بإنهاء الصراع، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.

وأشار الملك سلمان، إلى أن المملكة تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، موضحا أن إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها إلى إقامة علاقات تعاون.

وتابع الملك سلمان: المملكة تؤكد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد على أهمية منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مردفا: "المملكة تواصل محاربة الفكر المتطرف".