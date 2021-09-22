اليوم الوطني 91

نحتفل باليوم الوطني في 23 من سبتمبر من كل عام بمرسوم ملكي أصدره المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي قضى بتوحيد وتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1932م .

الإحتفال باليوم الوطني يزيد من الإنتماء والولاء وتجديد للبيعة وتذكير بالجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من أجل إزدهار ورفعة وآمن هذا الوطن وإستقراره وضمان العيش الكريم للمواطن والمقيم .

نعيش اليوم في مرحلة إنتقالية من مراحل التغيير والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الملهم لشباب الوطن برؤية المملكة 2030 الطموحة والتي تسير بخطوات ثابته وقفزات سريعة جعلت المملكة تتصدر الكثير من مؤشرات الأداء العالمي على مختلف الأصعدة وعلو مكانتها .

وفي 21 أغسطس من هذا العام أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ الهوية الخاصة باليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار ..هي لنا دار..

هي دار الكعبة بيت الله الحرام هي دار الهجرة هي دار الوحي والقرآن هي دار الحكمة والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي دار العلم والإيمان هي دار التوحيد ،هي دار الأمن والسلام هي دار الحزم والعزم والعدل ، هي لنا ولآبائنا وأجدادنا من قبلنا والواجب علينا حمايتها والذود عنها بكل مانملك والمحافظة على مقدساتها وثرواتها وخيراتها من الأعداء والطامعين في الداخل والخارج .

حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً

كل عام والمملكة بألف خير .

كتبه : جابر الذيابي