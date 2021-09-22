التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين للحوثيين استهدفا تعطيل الملاحة في باب المندب  

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين تابعين لجماعة "أنصار الله" الحوثية في الحديدة، مشيرا إلى أن "الزورقين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة بمضيق باب المندب".
وقال التحالف في بيان له، إنه استهدف ودمر "زورقين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن".
وأضاف أن "تدمير الزورقين تم يوم الاثنين بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية".
وأردف قوله: الزورقان المفخخان للحوثيين كانا يهدفان إلى تعطيل الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
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