سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل استقبال للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ...

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي أمس, حفل استقبال للمواطنين المقيمين في مصر بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة, بحضور الملحقين ومديري المكاتب ومنسوبي السفارة.

وأعرب السفير نقلي عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة في جميع مناحي الحياة تأسيسًا على رؤية المملكة 2030 التي عدها خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي