رئيس برنامج التحول الوطني: المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في تقرير المركز...

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون , أن برنامج التحول الوطني كان من أولى برامج الرؤية التنفيذية، والقائم على ما يزيد عن 35% من أهدافها الإستراتيجية، ويعمل برنامج التحول الوطني بقيادة الجهات المشاركة فيه على تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم الوطني " إن هذا العام كان بداية المرحلة الثانية لبرنامج التحول الوطني، الذي يستمر إلى عام 2025 بمستهدفات طموحة، ومبادرات فعالة، يعمل عليها نخبة من أبناء الوطن وبناته بجد واجتهاد وتفانٍ وهمة لتسخير مهاراتهم ومعارفهم لخدمة وطنهم والارتقاء به، وقد أسهمت تلك الجهود في تقدم المملكة في مجالات مختلفة وعلى مستوى عالمي.

وأشار إلى أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021، وصُنفت الثانية في المؤشر العام، والأولى في مؤشر النظام البيئي الرقمي، والثالثة في مؤشر القدرات الرقمية، إضافة إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سجلت رقمًا قياسيًا في موسوعة "جينيس" لأقل محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم، بـ2.27 كيلوات في الساعة/م3.

ولتعزيز التنمية المجتمعية تجاوز عدد المتطوعين في المملكة 208 آلاف متطوع في النصف الأول من عام 2021، استفاد من تلك النشاطات التطوعية أكثر من 15 مليون شخصًا، وفيما يخص التميز في الأداء الحكومي كان لبرنامج التحول الوطني دور في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية ورفع جودتها، بمبادرات نوعية كمبادرة رقمنة الثروة العقارية التي أتمت حتى وقتنا الحالي رقمنة أكثر من 47 مليون وثيقة عقارية.

كما أسهم برنامج التحول الوطني في تنمية القطاع الخاص من خلال تسهيل أعماله وسنّ التشريعات وإطلاق العديد من البرامج والهيئات والمراكز، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي كان من أبرزها لهذا العام اتفاقية افتتاح أكبر متجر رئيس لشركة هواوي خارج الصين في العاصمة الرياض، والعديد من الإنجازات النوعية والتغيرات الملموسة التي نشهدها ونراها في وطننا الغالي.