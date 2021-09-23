الرئاسة الفلسطينية: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة سيكون شديد الوضوح

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة،اليوم الخميس، إن الخطاب الهام للرئيس محمود عباس يوم غد الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، سيكون شديد الوضوح وسيحمل مؤشرات كثيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية، والعلاقة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، كما سيتضمن دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ظل القرارات الدولية التي لم توضع موضع التطبيق، ورفض حكومة الاحتلال للسلام.

وأكد أبو ردينة أن الخطاب سيشكلُ نقطة تحول وفرصة جديدة للمنطقة، في وقت سيستمر الحراك الدبلوماسي الذي انطلق بداية من لقاء الرئيس عباس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والقمة الثلاثية التي عقدت في مصر وجمعته بزعيمي البلدين إضافة لحراك المبعوثين والمندوبين في الجامعة العربية والمنظمات الدولية الأخرى، ليصار إلى تحمل العالم المسؤولية عن تعطيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتواصل جرائم الاحتلال على الأرض جراء اللامبالاة الإسرائيلية والأمريكية.

وأوضح، أبو ردينة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أن حالة الشلل في المنطقة والتوتر الشديد تضع الأمور على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب الشروع بخطوات هامة، واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن ومصر، وكذلك الاتصالات مع الإدارة الأمريكية ليصار لعقد مؤتمر دولي للسلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، أشار أبو ردينة أن هذا الأمر يتوقف على موقف جدي من حركة حماس بالتزامها بالشرعية الدولية، معربًا عن أسفه لما حدث في قطاع غزة من اعتداء عناصرها على طلاب يرتدون الكوفية، والهجوم الذي شنته على الرئيس قبيل خطابه في الأمم المتحدة.

ولفت أبو ردينة إلى أن مواقف حماس الأخيرة تضع علامة استفهام لما تقوم به بالتساوق مع دولة الاحتلال عبر الترويج لقضايا غير حقيقية وبث الإشاعات لإضعاف القضية الوطنية في الوقت الذي يتوجب على الكل الاصطفاف مع الرئيس والقيادة في مواجهة التحديات.