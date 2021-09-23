حمدوك: انقلاب النظام السابق هو آخر فصول الانقلابات بالسودان

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، أن المحاولة الانقلابية التي جرت قبل أيام في البلاد، هي الأخيرة.

وقال حمدوك في منشور نشره على صفحته على فيسبوك: “منذ الاستقلال جرّبنا عدد من النماذج للديمقراطية، إلا أن جميعها لم تنتهِ لانتخابات حتى يقول شعبنا رأيه في التجربة الديمقراطية”.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: “المزعج أنه كلما يأتي انقلاب يُضاعف الفترة التي يقضيها الانقلاب اللاحق له؛ ولكن انقلاب النظام السابق هو آخر الفصول، فقد تعلمنا من التجربة”.

يأتي تعليق حمدوك بينما تتزايد الخلافات العميقة في العلاقة بين المدنيين والعسكريين عقب أحداث الانقلاب الفاشل؛ إذ تحدث قادة المؤسسة العسكرية عن إقصائهم من مبادرة رئيس الوزراء والإعلان السياسي، علاوة على الاتهامات التي طالتهم في قضايا سياسية بالأساس- على حد تعبيرهم.

وكانت “قوى الحرية والتغيير” السودانية قد أدانت، في بيان لها صباح اليوم، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد، مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح.

واعتبر البيان أن حديث رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه تهديد مباشر للمسار الديمقراطي.

وكان البرهان قد اتهم بعض الأشخاص وسط القوى المدنية بأنها تتصارع على المناصب، بينما تعمل القوى الأمنية لحماية المرحلة الانتقالية في البلاد.