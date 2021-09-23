الرؤية الثاقبة

لقد منّ الله بفضله وكرمه على هذه البلاد الطاهرة بنعمٍ كثيرة وذلك برؤية وحنكة وإجتهاد القيادة الرشيدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه وعلى نهجه أبناءه البرره رحم الله من توفي وأطال الله بعمر من بقي فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه السياسة الأمنية والإقتصادية والرؤية الثاقبة لما تحقق لهذه البلاد أمناً وإستقراراً ولحمةً وطنيةٍ إعتدنا على الإحتفاء بها كل عام في يوم وطنيٍ مجيد منتظر من جميع الشعوب.

‏وخير شاهد النجاح المشهود في إدارة الحشود في كل موسم حج ولله الحمد. وفي كل عام يتجلى لنا وطناً يُحتفى بكبرياءه وشموخه ونهضته المتجددة المتزامنه مع رؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السعودية 2030 والتي تُجنى ثمارها عاماً تلو عام.

‏عندما أتحدث عن منجزات الوطن حتماً سأجد نفسي كغيري لم أوفِ هذه البلاد الطاهره حقها فهي أكبرُ وأبلغُ وأعظمُ مما نقول ولكن هذه القيادة الرشيدة برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جعلتنا نتغنى بحب هذا الوطن في كل مكانٍ وزمان، ‏كيف لا وهي نبراس العالم الإسلامي قبلةً ومكانة .

‏نسأل الله دوام الأفراح للجميع . بقلم

صنيتان بن محمد الضيط _جدة

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