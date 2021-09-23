أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.
وأكد التحالف، حسب وكالة "واس" الرسمية، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب أراضي السعودية، محملا الجماعة المسؤولية عن "تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".
وتابع التحالف: "نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرات حوثية أطلقت صوب السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.