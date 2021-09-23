ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (9ر9) نقطة وبنسبة (25ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (08ر3927) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (21ر3917) نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و(289) ألفًا و(388) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (1ر17) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(762) ألفًا و(278) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (052ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (96ر21) مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (295) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (87ر12) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (906) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (57ر39) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (611) ألف ريال عماني وبنسبة (70ر26) في المائة.
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