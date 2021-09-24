الخليج – واس : التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.