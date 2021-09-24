سمو وزير الخارجية يلتقي منسق الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الخليج – واس : التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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