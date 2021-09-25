أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا. كما شدد لافروف على ضرورة المضي قدماً في مشروع المصالحة الوطنية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها والخروج من الأزمة الليبية. والتقى وزير الخارجية الروسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا. من جانبه أشار المنفي إلى أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية، والاستقرار في ليبيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تؤكد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.