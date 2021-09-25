حث الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، السلطات السودانية على تسليم الأموال التي صادرتها من حركة "حماس" إلى السلطة الفلسطينية.
وكتب الشيخ عبر "تويتر" اليوم السبت: "نتمنى من السودان الشقيقة التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين".
وأضاف: "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت الخميس عن مسؤولين سودانيين أن سلطات البلاد تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة "حماس" على أراضيها، والتي تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات.
من جانبها، نفت " حماس" صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استثمارات وظفتها الحركة في السودان ومصادرتها هناك، مشيرة إلى أن الأصول المذكورة تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير فلسطيني يدعو الخرطوم لإعادة ”أموال حماس” إلى السلطة الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.