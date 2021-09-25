الرئيس الرواندي: قواتنا لا يمكن أن تظل في موزمبيق للأبد

قال بول كاجامي رئيس رواندا، إن قوات بلده لا يمكن أن تظل للأبد في إقليم كابو دلجادو في موزمبيق حيث تستعيد القوات الرواندية والموزمبيقية المتحالفة مناطق يسيطر عليها إرهابيون منذ يوليو/تموز.

وقال كاجامي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي، اليوم السبت “مثلما لا يمكننا البقاء هنا إلى الأبد، اعتقد أن المشكلة التي نتعامل معها مع أصدقائنا في موزامبيق لا يمكن أن تستمر للأبد أيضا”.

ووصلت القوات الرواندية في يوليو/تموز في مهمة كان من المقرر في بادئ الأمر أن تستمر 3 أشهر، لكن كاجامي قال أمس الجمعة، إن الأمر متروك لموزامبيق لتحديد مدة بقائها.

كما ناشد بقية الدول بتقديم المزيد من الدعم.

وتسبب التمرد، الذي اكتسب قوة منذ 2017، في نزوح نحو 750 ألفا وتعطل مشروع للغاز الطبيعي المسال تكلفته 20 مليار دولار تقوده شركة توتال إنيرجيز.