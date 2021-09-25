العراق: ”العشائر العربية” في المناطق المتنازع عليها تعلن البراءة من ”شيوخ” دعوا...

أعلنت "العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها" في العراق، اليوم السبت، البراءة من مؤتمر عقد أمس الجمعة في أربيل دعا للتطبيع مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم العشائر مزاحم الحويت في بيان صحفي: "نعلن براءتنا من المؤتمر الذي عقد في فندق ديفان في محافظة أربيل يوم أمس، الذي دعا إلى تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل".

وأضاف، أن "هذه الشخصيات وعلى رأسهم الشيخ وسام الحردان لا يمثلوننا لا من بعيد ولا من قريب ولا يمثلون العرب السنة وعشائرها العربية الأصيلة".

وتابع: "ندعو الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، إلى فتح ملف تحقيق للوصول إلى الجهة التي قامت بتنظيم هذا المؤتمر الذي لايمثل الشعب العراقي بشكل عام والمكون السني بشكل خاص".

ويوم أمس، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل بحضور شخصيات عشائرية.

وقال رئيس صحوة العراق، وسام الحردان خلال المؤتمر، إن "العراق سبق العالم كله في بناء الإنسانية، ما الذي حدث، وما الذي خرب العراقيين وجعلهم ميليشيات وقتلة ودواعش، نحن نرفع راية السلام للعالم أجمع، ونحتضن كل رواده من أجل الإنسانية، وندعو إلى انضمام العراق لاتفاقيات إبراهيم الدولية".