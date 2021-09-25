ضمك ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان

الخليج – ابها حقق نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير نتائج مميزه في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020/2021 حيث يحتل بعد نهاية الجولة السادسة المركز الثالث برصيد 11 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين والهلال الوصيف بفارق الأهداف . وحقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات على الطائي والفيصلي وأبها فيما تعادل مع الأهلي والشباب وخسر أول مبارياته في افتتاحيه الموسم أمام النصر . وسجل هجوم ضمك 9 أهداف فيما استقبلت شباكة 7 أهداف منها أربعه من نادي النصر . ترتب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان بعد الجولة السادسة : 1- الاتحاد 13 نقطة 2- الهلال 11 نقطه 3- ضمك 11 نقطه 4- الفيحاء 10 نقاط 5- الرائد 10 نقاط 6- الفيصلي 10 نقاط 7- النصر 9 نقاط 8- الفتح 8 نقاط 9- الحزم 8 نقاط 10- الشباب 6 نقاط 11- الاتفاق 6 نقاط 12- الاهلي 5 نقاط 13- الباطن 5 نقاط 14- الطائي 4 نقاط 15- ابها 4 نقاط 16- التعاون 3 نقاط

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