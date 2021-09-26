تداول صورة نادرة للملك السعودي سلمان ببدلة رسمية مع نجله الأمير عبد...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تجمعه بابنه، الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، في "تويتر".
ونشر حساب "تاريخ آل سعود" الصورة معلقا: "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، الحالي، حفظهما الله ورعاهما".
وفي الصورة، يظهر الملك سلمان مرتديا بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا، في حين أعرب العديد من المعلقين عن إعجابهم بهذا الصورة.
وقال أحدهم معلقا: "منا وفينا، وداخل قلوبنا للأبد..حنّا عصاك اللي مات عصاك، يا ملكنا الغالي يا بو فهد".
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