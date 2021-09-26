الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي...

افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ، فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، تحت عنوان "دروس الماضي، تطلعات المستقبل" بمشاركة 79 خبيرا في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية.

ويستضيف المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ، والأمير تركي الفيصل آل سعود مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من قادة التغيير والمسئولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب.

ويناقش المنتدى - علي مدى يومين - دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد الجائحة التي شهدها العالم وشكلت تحديا كبيرا أمام كبرى بلدان العالم ، وآليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ومستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعها في صناعة القرار.