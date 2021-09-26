وزارة الثقافة تستحضر مسابقات ومعارض “رعاية الشباب” في معرض “شواهد على الفن “

الخليج – واس : تطلق وزارة الثقافة غداً معرضاً فنياً بعنوان “شواهد على الفن”، يتضمن أعمالا ولوحات لفنانين سعوديين على مدى خمسة عقود من المشاركات في معارض ومسابقات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي انتقلت كمجموعة إلى وزارة الثقافة في عام 2019 من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي حصرت ووثقت قرابة (1926) عملا فنيا هي نتاج تلك المسابقات من المقتنيات .

ويقام المعرض في المتحف الوطني بالرياض خلال المدة من 27 سبتمبر إلى 6 نوفمبر 2021م، ويشتمل على عرض رئيس تحضر فيه الأعمال الفنية التي تم اقتناؤها من قبل رعاية الشباب، وترصد الحركة التشكيلية السعودية، إلى جانب عروض جانبية فرعية تُركز على أبرز الأعمال الفنية لفنانين مختارين، كما يستضيف المعرض متحدثين مهتمين بالفنون في جلسات منبرية أسبوعية طوال مدة انعقاده .

وتمثل الأعمال المختارة في معرض “شواهد على الفن” الحراك التنظيمي للفنون البصرية حين كانت تحت منظومة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ثم ما قامت به الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض منذ أن تسلّمتها في العام 2015 وما تم من عمليات للحصر والفرز والتوثيق لتلك الأعمال، ومن ثم حفظها وتسليمها لوزارة الثقافة كحاضن للفنون وتمهيدا لعرضها وأرشفتها كتاريخ بصري للفنون التشكيلة على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث يستعرض المعرض عينة من تلك المجموعة تعكس تسلسل وتطور الفن السعودي، فيما تتناول العروض الفرعية للمعرض تجربة خمسة فنانين شاركوا في عدد من المسابقات والمعارض منذ بدايتها واستمروا في تنمية وتطوير مواهبهم، لعرض استمرارية تجربتهم الفنية .

وتهدف وزارة الثقافة من إقامة معرض “شواهد على الفن” إلى توثيق تاريخ الفنون التشكيلية في المملكة وعرضها على الجمهور في سياق متصل، يشرح رحلة التطور الفني السعودي على مستوى الشكل والموضوع والأفكار، ويحتفي بجهود الفنانين الروّاد والمؤسسيين، ويحفظ تاريخهم ويقدمه للأجيال الجديدة .