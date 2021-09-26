عبد المجيد تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية 

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد عبد العزيز خلف، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لنور الدين بغداد. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون "وقّع أيضا مرسوما رئاسيا عين بموجبه السيد سمير عقون ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".

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