عبد الفتاح البرهان: ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو...

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة السودانية "ملتزمة بعدم الانقلاب على مبادئ الثورة".

وقال البرهان في خطابه ضباط القوات المسلحة السودانية من رتبة العميد فما فوق، إن "ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء"، مضيفا أن "القوات المسلحة هي من أفشلت المحاولة الانقلابية التي كانت ستحدث فتنة في البلاد".

وأكد البرهان حرصه على "وحدة البلاد وتوافق القوى السياسية"، مشددا على أن "هذه الوحدة هي الطريق الأوحد لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي".

وتابع: "نريد قوات مسلحة محترفة ومهنية بعيدة عن الاستقطاب السياسي .. والقوات المسلحة واجبها الحفاظ على وحدة التراب".

وشدد على ضرورة "استكمال مسيرة الانتقال وصولا للتحول الديموقراطي وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة".