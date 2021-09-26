الجزائر.. حبس وزير المالية الأسبق على ذمة تهم بالفساد

أمر قاضي محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد. وأوضحت صحيفة "النهار" أن لوكال متهم بـ"إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة"، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة. ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.

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