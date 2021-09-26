تركي الفيصل: إرهاب كل القوى والمليشيات المدعومة من إيران يشكل تهديدا وجوديا...

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إن الإرهاب ليس إرهاب القاعدة والجماعات المسلحة، بل هو إرهاب كل القوى والمليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن.

وصرح الفيصل في كلمته خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي انطلق اليوم في إمارة الشارقة بأن هذا الإرهاب العابر للحدود يشكل تهديدا وجوديا لمفهوم الدولة الوطنية في المنطقة.

وشدد على ضرورة دحره والقضاء عليه والبحث عن الظروف المناسبة لمعالجة أسبابه لأن انهيار الدولة الوطنية في العالم العربي يعد سببا رئيسيا لانتشار الإرهاب.

وأكد أهمية إيجاد العلاقات السوية بين الدولة والمجتمع وتعزيز المشروعات التنموية، مشيرا إلى أنه على الحكومات أن تكون سباقة في الاستجابة إلى متطلبات الإصلاح.

وأضاف أن الإقليم العربي بكافة مؤسساته ضعيف وهش، وهو ما سمح بوجود فراغ استراتيجي يهدد وحدة البلدان ونسيجها الاجتماعي، داعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك لإصلاح ذلك.

وتابع قائلا إن "الأوضاع الداخلية في بلداننا العربية ضعيفة ولا بد لنا من إجراء إصلاحات تستجيب لتطلعات الدول العربية بعيدا عن نزعات التطرف والإرهاب" لأنه خطر استراتيجي يهدد الدول العربية ويجب مواجهته حتى تنعم بالاستقرار.

وانطلقت يوم الأحد فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشهد المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة في الإمارات على مدى يومين، حضور 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية تضم رؤساء دول سابقين ووزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين إلى جانب نخبة من المؤثرين والإعلاميين.

ويقدم المنتدى في دورته الجديدة التي تقام تحت شعار "دروس الماضي تطلعات المستقبل"، مجموعة من النماذج البارزة في الاتصال والتواصل مع الشعوب والمجتمعات في ظروف مختلفة ويركز على صناع السياسات، ومن أسهموا في نقل الثقافة العربية للعالم.