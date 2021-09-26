سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق 

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر لها العراق اليوم الأحد بسقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وذكر مراسلنا أن 5 قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في ناحية قر تبه دون أن يعرف مصدرها.
وأضاف أن الصواريخ سقطت في البساتين المحيطة بالمنطقة دون أن توقع أي خسائر بشرية.
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