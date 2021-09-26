مؤسس دور تعليم القرآن والسنة بعشيرة إلى رحمة الله

الخليج – خالد الهديبي : انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤسس دور تعليم القرآن والسنه بعشيرة ومراكز وقرى شمال الطائف

‏الشيخ/ هلل بن عويض المقاطي أثر حادث مروري على طريق عشيرة وقد أديت الصلاة على الفقيد بالمسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم الأحد ووارى جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع ويعد الشيخ هلل من رواد العمل الخيري بمركز عشيرة وقرى شمال الطائف وله إسهامات عديدة في عدد من الجهات الخيرية والدعوية وفي القضايا الاجتماعية ومنها إصلاح ذات البين فقد كان الفقيد صاحب سريرة نقية وخلق رفيع فقد كرس وقته وجهده في اعمال الخير ونشر العلم .

صحيفة الخليج الإلكترونية التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة المقطة خاصة، وقبيلة عتيبة عامة، وإلى أبناء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون

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