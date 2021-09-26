أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في اليمن تسجيل 43 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا اليوم الأحد، مقابل 30 إصابة و9 وفيات أمس.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8934 إصابة، تعافى منها 5528 ولا تزال هناك 1712 حالة نشطة.
كما بلغ إجمالي الوفيات 1694 حتى الآن على الرغم من أنه يعتقد بأن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.
ولا تكشف جماعة "أنصار الله" الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى شمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس، مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في البلاد في أبريل 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن يسجل 43 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.