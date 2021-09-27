وزير العمل الليبي يكشف موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى...

كشف وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، علي العابد، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار علي العابد إلى أن أول فوج من العمالة المصرية سيصل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل في 30 سبتمبر، لافتا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني، والذي من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

كما لفت وزير العمل الليبي إلى أن "الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية".

وأوضح العابد أن هذه التقنية تعد "رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة"، كما قال أيضا: "أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية".

وكانت وزارة العمل الليبية قد أطلقت في أول الشهر الجاري منصة "وافد" الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، في حين أعلن وزير العمل أن "الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد، تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية".

كما كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد وعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا "بسرعة قياسية".

وأوضح الدبيبة في وقت سابق أن "الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها بين ليبيا ومصر"، وأضاف: "نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها