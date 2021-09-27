البحرين تندد بـ”حملات التشويه القطرية” عبر منبر الجزيرة ”التحريضي”

نددت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، بما أسمته حملات التشويه القطرية المعادية للمملكة عن طريق قناة ”الجزيرة“.

ويأتي البيان ردا على برنامج قناة الجزيرة ”المسافة صفر“ الذي تم بثه مساء الأحد وتضمن مزاعم حول اعتقال الأطفال في البحرين ومنع زيارات النزلاء.

وقالت الوزارة ”إن حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين، عبر المنبر التحريضي ”قناة الجزيرة“ ومن بينها ما بثته تلك القناة من محادثة مزعومة بين شاب بحريني وأحد منتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء، ومن تسميهم ”الأطفال المسجونين“، إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها، حيث تشتد وطأة هذا التحريض كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف“.

وأضافت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“، أنه ”ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، ومن بينها برنامج ”العقوبات البديلة“، ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان“، على حد تعبير البيان.

وأورد البيان أن المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة يبلغ عددهم حتى الآن 3552 مستفيدا، بتنفيذ عقوباتهم البديلة في إطار القانون، وبإشادة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها هذا المشروع الإنساني والقانوني.

وأشار إلى أنه ”كان الأجدى أن تسعى قطر لتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان، بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين“، على حد قول البيان.

وقال البيان إنه ”بخصوص ما تدعيه هذه القناة التحريضية عمن تسميهم ”الأطفال المسجونين في البحرين“ فهو أمر تكذبه الحقائق وينفيه الواقع الميداني، الذي يؤكد أن النزلاء في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما، يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصلاحي خاص، كما أن مركز رعاية الأحداث الذي تشرف عليه الإدارة العامة للشرطة النسائية، يشمل الفئة الأقل من 14 عاما، التي تخضع لإجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة“.

وختم البيان بالقول ”إن هذه المحاولات اليائسة للنيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين، وفي مقدمتها ما تزخر به من مؤسسات حقوقية مهنية، تدركها جيدا قناة الجزيرة والدولة التي ترعاها، مؤكدين أن البحرين ماضية قدما في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يعكس رؤية إصلاحية متقدمة وفكرا مستنيرا في منظومة الإصلاح والتأهيل، وهو المشروع الذي تعتز به مملكة البحرين كونه أحد أبرز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان“.