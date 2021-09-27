نور مكة تحتفي باليوم الوطني السعودي 91

الخليج – زينة الفدح

‏اِستمرارًا لفعاليات اليوم الوطني ال91 بمستشفى النور التخصصي وبرعاية المدير التنفيذي د/وائل الميمني⁩ تحت شعار هي لنا دار ، والتي نظمتها كلًا من إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وإدارة التواصل الداخلي بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة

‏تعزيزًا لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية .

وبهذه المناسبة رفع الدكتور وائل الميمني خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ووفقه، والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي النبيل، ولكل محب لأرضنا الحبيبة،سائلاً الله عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم علينا جميع النعم .