نور مكة تحتفي باليوم الوطني السعودي 91

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الخليج – زينة الفدح
اِستمرارًا لفعاليات اليوم الوطني ال91 بمستشفى النور التخصصي وبرعاية المدير التنفيذي د/وائل الميمني تحت شعار هي لنا دار ، والتي نظمتها كلًا من إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وإدارة التواصل الداخلي بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة
تعزيزًا لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية .
وبهذه المناسبة رفع الدكتور وائل الميمني خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ووفقه، والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي النبيل، ولكل محب لأرضنا الحبيبة،سائلاً الله عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم علينا جميع النعم .
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