الخارجية العراقية تمنح جوازات للمهاجرين بين ليتوانيا وبيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة استجابت لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين". وأضاف، أن "سفارة العراق في بولندا أرسلت وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة".

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