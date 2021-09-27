الخليج – واس : واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم المشروع خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر 2021م، 45.388 خدمة صحية مجانية لـ 20.074 مستفيدا، حيث تم إجراء مسح تغذوي لـ 7.047 طفلا دون 5 سنوات، ولـ 2.941 من النساء الحوامل والمرضعات، وقُدم العلاج لـ 440 طفلا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، ولـ 547 طفلا من المصابين بسوء التغذية المتوسط، وأيضاً علاج 252 امرأة مصابة بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم 3.124 جلسة توعوية للأمهات الحوامل والمرضعات.

كما جرى ضمن خدمات المشروع تقديم الرعاية الصحية الأولية لـ 10.245 مستفيدا، من خلال 48 عيادة متنقلة.?ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الراهنة التي يمر بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 45 ألف خدمة مجانية قدمها مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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